Journée de réflexion autour des discours qui construisent les violences quotidiennes et nourrissent les rapports de domination.

Le discours (dé)construit des rapports au monde. Le langage (il)légitime des rapports sociaux. Le choix des mots permet de rendre (in)visible des modes de domination et la violence de nos modes d’organisation sociale. Un processus qui naturalise la hiérarchie sociale, nous faisant souvent perdre de vue sa structure pourtant socialement construite.

Comment le discours dominant permet de construire un rapport au monde spécifique ? Comment le rapport à la violence est teinté de ces représentations ? Comment l’inégalité des places peut-elle être légitimée par un discours sur l’égalité ? Comment se réapproprier les mots pour construire un autre narratif et donc un autre monde ?

LIEU :

43, Boulevard du Jardin botanique, 1000 Bruxelles

à l’auditoire 3 (1e étage)

PROGRAMME :

9h30 : Accueil des participant.e.s

10h : Débat en plénière : Comment le discours rend (in)visible des modes de domination et la violence de nos modes d’organisation sociale ? Qu’est-ce qui rend possible cette domination symbolique ? Comment la voir, la déconstruire, et en sortir ? Illustration à partir du discours sur l’égalité des chances dans la société en générale, et plus particulièrement à l’école.

Intervenant.e.s :

Phillipe Hambye (sociolinguiste et professeur à l’Université catholique de Louvain) et Jean-Louis Siroux (sociologue et chargé de cours à l’Université libre de Bruxelles)

Michèle Janss (Appel pour une école démocratique)

12h-13h LUNCH

13h-15h15 après-midi en ateliers thématiques : Construisons ensemble le petit dico du parfait dominant !

domination patriarcale

domination culturelle

domination sécuritaire

domination socio-économique

domination environnementale

15h30-16h : partage des résultats des ateliers thématiques et conclusions de la journée

RÉSERVATIONS VIVEMENT SOUHAITÉES

Envoyez-nous un mail à l’adresse info@cnapd.be