(22/03>24/03) Festival Anticarcéral

Ce troisième week-end de mars 2019, aura lieu le deuxième festival anti-carcéral à Haren. afin de faire entendre la voix anti-carcérale et de l’organiser !

Plusieurs jours de :

Conférence gesticulée - Débats - Projections - Exposition - Témoignages - Ateliers de réflexion- Discussions - Promenades Anti-Prisons - Ateliers d’écriture aux détenus

Mobilisation - Ateliers activistes - Sérigraphie

Concerts - Sérigraphie - Dj’s - Repas collectifs - Camping - Feux de camps - Bar - Animations pour enfants ....

Afin de faire entendre les voix anti-carcérales et de les organiser !

La Programmation précise arrive

Et notamment, le samedi 23 à 11h :

Marche contre la Maxi-prison et son monde !

Le système carcéral est toujours un fléau : il exclut, il contrôle, il déshumanise, il nous arnaque en faisant croire qu’il règlera tous les problèmes, il entretient le cycle de vengeance, il s’assure que la misère t’attende lors de ta « réinsertion », il coûte de l’argent, il s’attaque à une même classe sociale, il est lâche car il impute une responsabilité individuelle lorsque nous sommes collectivement responsable. Bref, ce système carcéral, son béton et ses mensonges, on est contre.

On est contre cette maxi-prison et toute la logique d’exclusion très à la mode : fermeture des frontières, centres fermés, maxi-prisons, marginalisation des personnes sans emploi, écartement social des plus pauvres, exclusion du peuple hors de la sphère politique etc.

On est contre cette merde car on est pour : pour l’inclusion, la justice sociale, l’auto-gestion, l’anti-autoritarisme, la révolte contre le pouvoir centralisé, l’écoute des "sans-voix", la responsabilité collective, la non-aliénation, l’anti-racisme et pour tout ce que vous allez pouvoir faire entendre lors de ce festival !

infos : https://www.facebook.com/events/319919945314219/