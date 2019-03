Les plantes comme alliées précieuses pour nos luttes

Questionnés par les antropologues sur la provenance de leur connaissance des plantes médicinales, certains peuples natifs leur ont répondu que cela leur avait été révélé en rêve. Dans la société capitaliste actuelle, la relation de soin entre les humains et les plantes a été brisée et la connaissance des plantes comme guérisseuses a été perdue - ou plus précisément volée. Lors de cet atelier, nous essayeront de résister à la prescription irréfléchie d’anxiolitiques et d’antidépresseurs en proposant une approche holistique de notre santé mentale, avec les plantes comme alliées. Nous parlerons de la manière dont les plantes communiquent avec nous et influencent notre corps et notre psychisme, de celles qui peuvent nous aider en cas de stress, insomnie, dépression, attaques de panique... Enfin, nous stimulerons notre intuition et apprendrons à mieux connaître certaines de ces plantes grâce à des blind test de tisanes. Et peut-être que nous recommencerons à rêver d’elles.

En anglais avec traduction vers le français.