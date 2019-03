Discussion luttes et enfants

Nous sommes quelques mamans à vous inviter à discuter et réfléchir ensemble. Nous retournerons dans le passé pour explorer des initiatives tentées et nous explorerons avec vous d’autres questions. Comment refuser, par exemple, la norme sociétale de la crèche et l’école ? Comment sont répartis les soins dans le (ou l’ex) couple ? Et les luttes, doivent-elles prendre fin une fois qu’on a des enfants ?

Les enfants sont bienvenus ! Un espace ludique et sécurisé leur sera consacré.