Les flics et les divers services de renseignement disposent d’un arsenal d’outils impressionnant lorsqu’il s’agit de fouiner dans les affaires des gens. D’autant plus lorsque ceux-ci portent des idées et défendent des pratiques hostiles à l’État, au petit train-train quotidien du capitalisme pacifié, et par extension, aux prisons, aux centres fermés, à tout ce qui permet à ce monde d’exister et de se perpétrer. D’autant plus quand il les a nommés « terroristes ». L’idée, pour cette « édition spéciale » de la Lime, serait de se pencher sur ces méthodes, en partant de l’exemple des méthodes utilisées lors de l’enquête qui débouchera sur un procès fin avril pour 12 anarchistes. Afin d’affiner notre connaissance des armes de nos ennemis.