Projections et souper en soutien à la Lime

18h – Projection de trois courts-métrages réalisés pendant les luttes contre les prisons et les centres fermés en Belgique, suivis du long métrage Ils nous ont volé nos nuits, des femmes face à la prison : Dans ce documentaire, tourné au Mexique, 11 femmes témoignent de la manière dont la prison s’empare de leurs vies : discriminations systématiques, rôles assignés, appropriation du corps… Elles expriment leurs vécus, leurs luttes et comment elles en sont arrivées à une position anti-carcérale.

20h – Bouffe végane et bar en soutien à la Lime, caisse de solidarité bruxelloise.

Prix libre.

La Lime, caisse de solidarité bruxelloise c’est :

Un espace de discussions et de réflexions collectives directement liées aux luttes.

Un moment où l’on peut parler de la répression en général et des moyens autonomes que nous sommes capables de mettre en place pour faire face à ces situations qui nous sont imposées.

Un endroit où l’on peut venir partager ses dern- iers soucis avec la police ou la justice et trouver du soutien ou de la solidarité.

Une caisse de soutien pour payer des mandats à d’éventuels détenus, mais aussi partager des conseils par rapport aux tracasseries techniques (avocats, parloirs, suivis des affaires, ...).

Chaque premier lundi du mois à 19h00 au : 32, rue de la Grande Île, 1000 Bruxelles.

Pour tout contact : lalime[a]riseup.net ou lalime.noblogs.org.