LE CINÉMA FACE À L’URGENCE ÉCOLOGIQUE

Pour cette quatrième projection du Ciné-club Cinéma en Atelier, le Centre Vidéo de Bruxelles - CVB propose une soirée thématique en présence d’Élise Domenach, philosophe et critique de cinéma, maîtresse de conférences à l’École normale supérieure de Lyon et spécialiste du cinéma japonais.

8 ans après l’accident nucléaire de Fukushima, dans la foulée de la COP 24 et

à l’heure de la mobilisation citoyenne pour le climat, Élise Domenach parlera de la manière dont le cinéma contemporain traite la question écologique.

Au programme de cette soirée :

LA TERRE ABANDONNÉE

Un documentaire de Gilles Laurent - 2016 - 73’ - v.o. japonais sous-titré FR et NL

Dans la zone évacuée autour de la centrale nucléaire de Fukushima, quelques rares individus vivent sur cette terre brûlante de radiations.

Rythmé par les travaux de décontamination et le danger permanent, l’existence apparemment déraisonnable mais paisible de ces irréductibles nous rappelle qu’un bout de terre est, en dernier recours, notre lien le plus sûr au monde.

> Prix du meilleur documentaire | Festival International du Film d’Amiens (France)

> Grand Prix | Rencontres Internationales Sciences & Cinéma - Marseille (France)

> Premier prix | Terra Festival - Festival du film de l’environnement et du développement durable de Guadeloupe (France)

> Prix des Droits Humains | Festival dei Diritti Umani di Milano (Italie)

BANDE-ANNONCE : https://vimeo.com/169826935

NO-GO ZONE Un court métrage d’animation de Zorobabel (152 créateurs - coordination : William Henne & Caroline Nugues) - 2016 - 10’ - v.o. japonais sous-titré FR

"No-go zone" évoque la vie au quotidien du dernier homme demeuré dans la zone rouge, après l’évacuation de la région de Fukushima et l’accident de la centrale nucléaire.



BANDE-ANNONCE : https://vimeo.com/158490516