Table ronde sur les soixantes ans de la revolution Cubaine

En collaboration avec ENCUENTRO

En 1959, les Cubains ont changé l’histoire.

Différents experts parleront des réalisations et des défis de cette île des Caraïbes, soixante ans après sa révolution.

Aissa Naranjo est médecin généraliste cubaine dans une polyclinique à La Havane. La Dr. Naranjo est une experte dans le domaine des soins de santé de première ligne et connaît sur le bout des doigts le fonctionnement et la vision du système de santé cubain.

Marc Vandepitte est professeur, philosophe, auteur et analyste politique sur divers thèmes internationaux. Il est co-auteur de plusieurs livres sur Cuba : De gok van Fidel (1998), Cuba, un autre monde est possible (2002), De Factor Fidel (2008) et Rencontres avec Fidel Castro (2009).

Dirk Thieleman est un ancien journaliste de la VRT. Dirk Tieleman et le professeur émérite Lut Baten ont écrit ensemble le livre "Viva Cuba. 60 ans de révolution"

Débat en anglais et espagnol, avec traduction simultanée.