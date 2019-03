Le projet est de proposer des séances de boxe en non-mixité, tous les samedis jusque fin avril, qui véhiculent des valeurs féministes et antifascistes, de complicité, d’autogestion, de respect mutuel et de partage des connaissances. Nous voulons créer un environnement qui ne cherche pas à reproduire la performance et la compétitivité traditionnellement associés aux sports considérés comme masculins.

Dans une perspective d’autodéfense féministe, les cours de boxe ont pour objectifs de renforcer notre autonomie, notre autodétermination et notre cohésion à travers le sport. Face aux différentes formes de violences faites aux femmes (sexuelles, domestiques, psychologiques, économiques, physiques, morales, etc.) qui entravent nos libertés, nous voulons nous renforcer émotionnellement et physiquement. La boxe est un moyen de prendre conscience des possibilités physiques de son propre corps, de questionner notre rapport à la violence – privilège masculin dans nos sociétés – et de nous la réapproprier.

Ainsi, il s’agit d’une démarche politique et divertissante qui vise à démanteler des stéréotypes sexistes, à prendre confiance en soi et en notre capacité d’action. La pratique de la boxe en non-mixité est une initiative qui permet d’allier plaisir d’apprendre et pratique des sports de combat dans un espace bienveillant, d’écoute et de sororité. Aussi, au-delà de la technique, il s’agit de se passer du temps, de discuter, de se rencontrer, entre femmes et féministes.

INFOS PRATIQUES ;

⏰Quand : Le samedi 13h à 15h

🏠Où : La Tentation (Rue de Laeken 28, 1000 Bruxelles)

💶Tarif : Prix libre (prix indicatif de 2,50€/séance ou de 10€/mois)

La trésorerie sera discutée en assemblé générale afin que la gestion des ressources financières (achat de matériels, défraiement, etc.) face l’objet de décisions collectives selon les besoins du groupe.

👟Équipement nécessaire :

des gants

des bandes de boxe ou des sous-gants

un protège dents

un petit tapis pour le cardio

des baskets et une tenue de sport

👶Garderie : nous pouvons organiser une garderie si nécessaire, merci d’envoyer à l’avance un mail à l’adresse feminismelibertaire@riseup.net en précisant la date, le nombre d’enfant et leur âge.