RRRIOT IN BRUX’HELL

c’est un festival de sorcellerie féministe qui vagabonde en queeristan, c’est un moment de joie pour partager des pratiques, des savoirs, des moments, des spectacles, des performances, pour s’écouter les unes les autres, pour prendre soin de nous, pour faire vivre nos magies, pour faire bruler nos envies, déchainer nos passions, jeter des sorts aux coups du sort, et réveiller brux’hell pour le printemps !

🔥

En pratique c’est donc un festival multiforme qui réunira des ateliers, des spectacles, des concerts, des performances et sera constitué de l’énergie de tous-t.e.x.s les participant.e.x.s et dépendra aussi de ce que chacun-e.x y amènera !

🔥

RRRIOT IN Brux’HELL, c’est aussi un espace safe, en non mixité

sorcièrE.x.s (meuf, trans, pédé, gouine, biE). Vous connaissez la chanson, mais on la répète... pas de comportements oppressifs !

A BAS le sexisme, le racisme, l’homophobie, la misogynie, le validisme, la grossophobie, le slutshaming.

RIOT GRRLZ NEVER DIE !

🔥 Où ? Au barlok,

🔥 Quand ? Du 30 mars au 4 avril

🔥 Mixité choisie meuf, trans, pédé, gouine, biE.

🔥 Entrée à prix libre.

🌘🌑🌒

🌓 LE PROGRAMME 🌗

🔥SAMEDI 30/03

15h ouverture des portes et des esprits libres

// EN CONTINU

/// DES ESPACES avec La Revue Sorcières N°26 en résidence

+ Fanzinothèque + Artisanat (poupées vaudous, pierres,

bijoux) + Espace sur la protection

//// UNE EXPOSITION de Mila Nijinsky, Rose Butch et une installation participative dirigée par L.

15h30-19h30 (workshops, participation libre et sans inscription)

Couture

Botanique et plantes carnivores

Tarot Queer : fabrication et tirage

20h30 (concert) Fanchon Daemers

21h45 (performance) Sabotage

22h30 (concert) AbstraKt NaiL PoliSh

23h30 (performance) A force de me consumer sur le Bûcher

00h00 (mix) Thor

2h fin / retrouvailles avec les pieux intimes

🔥DIMANCHE 31/03

16h ouverture des portes et des esprits libres

// EN CONTINU

/// DES ESPACES avec La Revue Sorcières N°26 en résidence + FlashTatoo + Fanzinothèque + Artisanat (poupées vaudous, pierres, bijoux) + Espace sur la protection

//// UNE EXPOSITION de Mila Nijinsky, Rose Butch et une installation participative dirigée par L.

16-19h (workshops dans l’espace divinatoire, participation libre, sur inscription*)

Initiation aux cartes

Séances de dévoyance

19h (projections)

Starhawk Camille Ducellier

Sorcière queer Camille Ducellier

Pagan Voariation Aj Dirtystein

20h30 (performance) Gishiki, de Johny Ripato

21h (pièce de théâtre) Yvonne princesse de Bourgogne du Groupe Topo

22h (mix)

1H fin / du Barlok à chez soi, la grande balade sous la lune

🔥LUNDI 01/04

Journée où l’on respire

Dans l’après-midi, atelier Auto-Gynéco

suivie d’une discussion autour de la gynécologie et la naturopathie

🔥MARDI 02/04

15h30 Ballade informelle et récolte de plantes (sous rumeur**)

17h ouverture des portes

// EN CONTINU

/// DES ESPACES avec FlashTatoo + Fanzinothèque + Artisanat (poupées vaudous, pierres, bijoux) + Espace sur la protection

//// UNE EXPOSITION de Mila Nijinsky, Rose Butch et une installation participative dirigée par L.

17-19h (workshops, participation libre, sans inscription)

Botanique - Ramène ta bouture

Son micro-contacts

Daeth is life

Rituel de libération des agressions sexuelles

19h30 (conte) La Yara, récit librement inspiré de contes d’Amazonie, accompagné en musique

20h30 (théatre) Maleficum

00h fin / Cendrillon is coming

🔥MERCREDI 03/04

17h ouverture des portes

// EN CONTINU

/// DES ESPACES avec FlashTatoo + Fanzinothèque + Artisanat (poupées vaudous, pierres, bijoux) + Espace sur la protection

//// UNE EXPOSITION de Mila Nijinsky, Rose Butch et une installation participative dirigée par L.

Worskshops 17-19h (workshops, participation libre, sans inscription)

Casser des trucs

Activisme à travers le monde, prépare ton action

à partir de 19h SURPRISE

🔥JEUDI 04/04

17h ouvertures de portes

// EN CONTINU

/// DES ESPACES avec FlashTatoo + Fanzinothèque + Artisanat (poupées vaudous, pierres, bijoux) + Espace sur la protection

//// UNE EXPOSITION de Mila Nijinsky, Rose Butch et une installation participative dirigée par L.

17-19h (workshop, participation libre, inscription*)

Squirt

21h Soirée de clôture avec

De la suspension (performance de MartineQuiPique)

Des concerts - Petra pied de biche - Fée C - PetaSS - CC,CV - King Braxter

Des mix de derrière les fagots - Thor - Jessica Fletcher

5h fin / avec faim

/////

*POUR S’INSCRIRE AUX WORKSHOPS

envoie un mail ici : atelier_fw@riseup.net

et pose en objet le titre du workshop

**

LES PLANTE SOUS RUMEURS :

contacte Pierre Paul Jacques sur fb si t’es chaud.E d’la balade