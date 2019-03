Atelier examen auto-gynécologique

Née des dynamiques "self-help" au sein des mouvements féministes des

années ’70, la pratique de l’auto-examen dit "gynécologique" est un

formidable outil de prise de conscience, d’exploration de son corps et

de réappropriation de sa santé.

Au cours de cet atelier collectif, nous prendrons d’abord le temps

d’échanger par la parole et l’image autour de thèmes qui nous

concernent, au choix : anatomie, physiologie, gynécologie, cycles,

santé, genres, sexualités, plaisirs, normes, violences patriarcales et

médicales...

Ensuite, nous passerons ensemble à la pratique en observant, à

l’extérieur, notre vulve et, à l’intérieur, notre vagin (et

éventuellement le col de l’utérus) à l’aide d’un miroir et d’un spéculum

en plastique.

Le tout se fera dans une ambiance bienveillante, sans obligation aucune

et en prêtant attention aux besoins de chaque personne présente.

L’atelier commence à 15 et dure 3h - merci d’arriver à l’heure ! Le

nombre de places étant limité, veuillez vous inscrire en écrivant à

atelier_fw@riseup.net

Cet atelier est ouvert à toute personne anatomiquement concernée,

c’est-à-dire ayant une vulve et un (néo-)vagin (il n’est donc pas

essentiel d’avoir un utérus pour participer). Il est proposé par une

femme cis ayant une pratique de groupes self-help féministes non-mixtes.

Si vous avez des besoins particuliers ou des questions - que ce soit par

rapport à la mixité choisie de cet atelier ou tout autre chose -

n’hésitez pas envoyer un mail.

Prix : participation aux frais libre + 2,50 euros pour un speculum.

Merci d’apporter : un essuie, une lampe de poche et un petit miroir.