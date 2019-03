Ripailles et Tenailles

Bouffe contre les frontières

Vegan et à prix libre

Tous les 1ers mardis du mois

à l’Agitée - 114 rue Gaucheret (Bruxelles)

à 18H : point info/actualité collectif et participatif sur la répression des migrations et les luttes contre les frontières

à partir de 19H : on mange ensemble, on cause, on échange...

les enfants sont bienvenus ! (garderie prévue)