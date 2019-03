Dans l’optique de développer des contre-pouvoirs populaires, le community organizing est une méthode d’action et d’organisation collective. Elle prend pour point de départ les dominations et les injustices vécues matériellement par les gens.

Le Community Organizing poursuit trois objectifs : obtenir des améliorations dans les conditions de vie, dépasser un sentiment de fatalité et une exclusion politique réelle, construire un rapport de force par l’organisation collective de celles et ceux dont le seul pouvoir est leur nombre.

Mis en place et théorisé à partir de la fin des années 1930 par Saul Alinsky, le community organizing vient des USA. En France, ces méthodes se développent depuis la fin des années 2000, selon différents modes.

En 2017, pour la première fois en Belgique, des acteurs sociaux ont bénéficié d’une formation aux techniques du community organizing.

En les suivant dans cette formation le GSARA a voulu mettre en lumière comment ces techniques redonnent du sens et de la valeur à l’action sociale.

Une production LES asbl et GSARA asbl.

Construire des actions collectives avec Le Community Organizing

Autour du film Le Community Organizing, Le GSARA-Bruxelles, Bruxelles Laïque et Periferia vous invitent à questionner le travail social communautaire, ses limites, ses freins et ses enjeux dans le contexte bruxellois.

Mardi 2 avril - 18:30

Bruxelles Laïque

Avenue de Stalingrad 18, Bruxelles

Activité gratuite sur inscription : inscription@laicite.be

Informations complémentaires : adeline@periferia.be

Page Facebook de l’événement