La « justice fiscale » est au centre des débats politiques et médiatiques actuels. D’un côté, en effet, les riches et les grosses entreprises paient de moins en moins d’impôts. De l’autre, les cures d’austérité frappent toujours plus durement les populations.

La situation est encore plus critique dans les pays du Sud, où l’on retrouve à la fois les principaux perdants de l’évasion fiscale et les régimes fiscaux les plus régressifs.

Mais au-delà du constat, quelle(s) solution(s) apporter ? Comment combiner fiscalité et justice à l’échelle mondiale, régionale et nationale ? Ou encore, comment penser la justice fiscale à la fois en termes socio-économiques, écologiques et de genre ?

Ces questions, parmi d’autres, font l’objet de la dernière publication du CETRI, Quelle justice fiscale pour le Sud ?, éditée en partenariat avec le CNCD.

Pour en parler, Antonio Gambini, chercheur au CNCD sur les questions de justice fiscale et un-e intervenant-e de la Global Alliance for Tax Justice (GATJ).

Modération : Cédric Leterme, chercheur au CETRI et coordinateur de l’ouvrage.