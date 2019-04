Nous sommes tous enfants de Babylone.

Notre brunch d’avril sera dédiée à la cuisine de l’Irak, terre au climat aride, croissant autrefois si fertile, arrosé par le Tigre et l’Euphrate. Une assiette de mets irakiens qui vous fera voyager dans les ruelles de Bagdad sans bouger de votre chaise.

Un jour spécial à la croisée des mondes : un dimanche de Pâques en Irak, pour ceux d’entre vous qui préfèrent rester à Bruxelles profiter de ce long week-end oisif.

🖐 On attire votre attention sur le fait que le brunch n’est pas en continu, il est donc conseillé d’arriver tôt pour profiter du repas. Un échange culturel est proposé comme intermède entre salé et sucré.

Brunch à prix libre, mais conscient.

Capacité max : 70 personnes

Plus d’infos sur la page de l’évènement : https://www.facebook.com/events/2282375495377118/

—

Le Tour du Monde en 183 assiettes est un projet multiculturel alliant la lutte contre le gaspillage alimentaire et la découverte de l’autre. Menée par l’équipe du MEDEX - Musée Ephémère de l’Exil et une communauté de volontaires toujours plus élargie, le projet se propose de créer un espace de rencontre entre les 183 communautés qui coexistent à Bruxelles.