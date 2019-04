[Lutter Ensemble 13avril ] Rencontre au "Steki" autour du livre avec Juliette Rousseau

Rencontre autour du livre « Lutter Ensemble : Pour de nouvelles complicités Politiques », en présence de son autrice, Juliette Rousseau

Le 13 avril au Steki

Le 11 avril au Réseau ADES

Samedi prochain, le 13 avril, nous accueillerons une rencontre organisée par des potes autour du livre « Lutter Ensemble : Pour de nouvelles complicités Politiques », en présence de son autrice, Juliette Rousseau.

Nous prolongerons avec un repas et une soirée printanière.

Si vous ne pouvez y assister ce jour-là, une 1ère rencontre aura lieu le 11 avril à 19h30 à l’Espace Ades’if.

Voici :

Mycelium, Rencontre des Continents, le Réseau ADES et le Steki vous invitent à deux rencontres avec Juliette Rousseau autour de son livre « Lutter Ensemble : Pour de nouvelles complicités Politiques » !

—

De la ZAD à la Palestine, de la marche pour le climat de New York aux camps de réfugié.es de La Chapelle en passant par le tarmac des aéroports londoniens, Juliette Rousseau, militante altermondialiste, coordinatrice de la Coalition contre la COP 21 en 2015, part à la rencontre de collectifs en lutte contre les rapports de domination liés à la classe, au genre, à la race ou encore à la condition physique et mentale à l’œuvre dans la société, collectifs qui ont aussi en commun d’interroger l’existence et la reproduction de ces mêmes rapports de domination à l’intérieur des espaces de lutte. A partir de nombreux entretiens, ce livre invite à explorer des formes d’organisation et de solidarité à même de créer les conditions de nouvelles complicités politiques qui ne soient pas aveugles aux oppressions croisées.



Infos pratiques : Entrée Libre

le jeudi 11 avril à 19h30 au Réseau ADES, 71 Rue de Liedekerke, Saint-Josse – Bruxelles.

le samedi 13 avril à 16h au Steki, 4&6 Rue Gustave Defnet, Saint Gilles – Bruxelles. On prolongera la rencontre avec discussions informelles, soupe, musique, chips, ambiance !

https://www.facebook.com/events/1199938023513169/