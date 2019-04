L’année 2019 est celle du centenaire de l’assassinat de Rosa Luxemburg. Diverses activités commémoratives ont lieu un peu partout en Europe et dans le monde.

A cette occasion, le Centre d’Histoire et de Sociologie des Gauches (Université libre de Bruxelles), la Maison du Livre, le Centre des Archives du Communisme en Belgique, l’Institut Marcel Liebman et la Formation Léon Lesoil organisent un colloque de réflexion critique autour de quatre thèmes majeurs qui ont marqué la pensée et l’action de Rosa Luxemburg : la « fin du capitalisme », la « Démocratie radicale », l’ « Auto-détermination des peuples et impérialisme » et la question de la « grève générale ».

Au-delà de l’aspect commémoratif, il s’agira surtout d’interroger de poser, par le biais d’interventions de spécialistes internationaux issus de diverses disciplines (historiens, politologues, philosophes, économistes et sociologues), la question de l’originalité et de l’actualité de la pensée de Rosa Luxemburg, un siècle après sa mort.

18h-18h30 : Lionel Richard (Professeur émérite, Université de Picardie Jules-Verne, auteur de nombreux livres sur la culture allemande du XXe siècle, collaborateur au Magazine littéraire et au Monde diplomatique), « Dimension culturelle de la révolution en Allemagne – rôle de Spartakus »

18h30-19h : Martine Leibovici (Maitre de conférences-HDR émérite en philosophie politique, Université Paris Diderot-Paris 7), « Rosa Luxemburg et le côté formel de la démocratie »

19h-20h : Pause repas (bar et petite restauration sur place)

20h – Projection du film « Rosa Luxemburg » de Margarethe von Trotta (Allemagne, 1986, 123min.)

Inscription souhaitée via chsg@ulb.ac.be ou institut.liebman@ulb.ac.be