L’année 2019 est celle du centenaire de l’assassinat de Rosa Luxemburg. Diverses activités commémoratives ont lieu un peu partout en Europe et dans le monde.

A cette occasion, le Centre d’Histoire et de Sociologie des Gauches (Université libre de Bruxelles), la Maison du Livre, le Centre des Archives du Communisme en Belgique, l’Institut Marcel Liebman et la Formation Léon Lesoil organisent un colloque de réflexion critique autour de quatre thèmes majeurs qui ont marqué la pensée et l’action de Rosa Luxemburg : la « fin du capitalisme », la « Démocratie radicale », l’ « Auto-détermination des peuples et impérialisme » et la question de la « grève générale ».

Au-delà de l’aspect commémoratif, il s’agira surtout d’interroger de poser, par le biais d’interventions de spécialistes internationaux issus de diverses disciplines (historiens, politologues, philosophes, économistes et sociologues), la question de l’originalité et de l’actualité de la pensée de Rosa Luxemburg, un siècle après sa mort.

Matinée (salle Henri Janne, 15è étage de l’Institut de Sociologie, 44 avenue Jeanne, 1050 Ixelles)

9h-9h30 - Exposé introductif : « Socialisme et révolution en Allemagne », par Antoine Chollet (Université de Lausanne, Institut d’études politiques, historiques et internationales)

9h30- 10h30 : « Capitalisme, impérialisme, globalisation : les apports de Rosa Luxemburg » - Présidence de séance : Gabriel Maissin (économiste, UCL) :

Prof. Marlyse Pouchol (Université de Reims et membre du Clersé CNRS, UMR 8019, Université de Lille 1), « Accumulation du capital et impérialisme selon Rosa Luxemburg »

Dr. Jelle Versieren (Universiteit Antwerpen) « La dialectique du capital chez Rosa Luxemburg et la phase actuelle de la financiarisation » (Rosa Luxemburg : the dialectic of capital and the current phase of financialization)

10h30-11h - Discussion

11h-11h30 Pause

11h30-13h00 : « Auto-détermination des peuples et impérialisme »

Jean Vogel (président de l’Institut Marcel Liebman, Professeur de Science politique, Université Libre de Bruxelles), « L’anti-impérialisme réactionnaire et ses avatars »

Dominique Villaeys-Poirré (animatrice du blog Comprendre avec Rosa Luxemburg, coordinatrice du tome 6 des Œuvres complètes de Rosa Luxemburg), « Penser, agir contre le colonialisme, le militarisme, l’impérialisme »

13h-14h Pause :

Après-midi (Campus du Solbosch, local R42.2.110 : voir plan sur le site de l’ULB)

14h15-15h45 : « Démocratie » - Présidence : Martin Deleixhe/Florence Delmotte (FUSL)

James Muldoon (University of Exeter, Political Science Department), « Socialist Republicanism in the German Revolution »

Vincent Presumey (auteur de Paul Levi : L’Occasion manquée, Éditions de Matignon, 2017), « Après Rosa Luxemburg : démocratie, république et révolution chez Paul Lévi. »

15h45 – 16h05 : Présentation de la réédition de l’œuvre de Rosa Luxemburg, par le collectif Smolny.

16h05-16h30 Pause-café

16h30-18h : « grève générale et mouvements sociaux aujourd’hui » - Table ronde (présidence Mateo Alaluf, sociologue, ULB) avec : Felipe Vankeirsbilck (CSC) ; Daniel Richard (FGTB) ; Anja Deschoemacker (Collectif Rosa) ; Stéphanie Servais (gilets jaunes Liège) ; Elodie Doppagne (gilets jaunes Bruxelles) ; Betty Masure (CGSPACOD).

Inscription souhaitée via chsg@ulb.ac.be ou institut.liebman@ulb.ac.be