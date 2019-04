Bloc Jaune et Vert au 1er Mai Révolutionnaire

En ces temps troubles et inquiétants, seule la voie révolutionnaire est envisageable.

Nous appelons à former un bloc gilets jaunes et écologistes lors de la manifestation du 1er Mai Révolutionnaire à Bruxelles.

Fin du monde, fin de mois, même coupables, même combat !

Nous nous reconnaissons dans l’appel de l’Alliance du 1er Mai Révolutionnaire dont voici un extrait :

"Le mouvement des Gilets Jaunes, la Grève du 8 mars, les mobilisations pour le climat représentent une même aspiration à une alternative. Et cette alternative ne pourra être que révolutionnaire.

Ou il y aura libération pour tout le monde, où il n’y aura de libération pour personne. L’alternative est révolutionnaire : toutes et tous dans la rue pour le 1er Mai Révolutionnaire !"

Pour lire l’appel en entier : https://bxl.indymedia.org/spip.php?article24410

Quelques gilets jaunes et écologistes autonomes