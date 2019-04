XR Critical Mass Edition

Français ci-dessous

Meeting at 7.45 am

Departure at 8.00 am

What is a 𝗖𝗿𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗠𝗮𝘀𝘀 ?

A critical mass is a moment where you join can your fellow cyclist friends and claim your streets !

𝗪𝗵𝘆

Because cars are dangerous and they cause harm and death both to the planet and all living beings !

𝗛𝗼𝘄

This is the first of manyFridays. So join us at 7:45am at Porte de Namur. We leave at 8am sharp to do a tour of the inner ring of Brussels (total 10km - anticlockwise).

Let’s create together a 𝗯𝗶𝗸𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻 to bring safely citizens to their work place. You are free to board and leave the train wherever you want.

So every Friday, leave your car behind and board the bike train ! 🚂🚲🛴🚴♀️🚴♀️

RDV à 7h45

Départ à 8h00

Il est temps de passer à la vitesse supérieure pour le climat, la qualité de l’air dans notre ville et la mobilité !

Rejoignez-nous tous les vendredis matins à 7:45 à la porte de Namur. On part à 8h (pile) pour le tour de la petite ceinture de Bruxelles (10km -dans le sens antihoraire).

Créons ensemble un train de vélos pour emmener les citoyens à leur boulot en toute sécurité. Vous êtes libres de rejoindre ou de quitter la masse quand vous voulez.

Tous les vendredis, laissez votre voiture au garage et montez à bord du train !

🚂🚲🛴🚴♀️🚴♀️