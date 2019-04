Week-end de formation à l’action directe non-violente et à la désobéissance civile

Tu ne sais pas bien ce que c’est l’action directe non-violente ? Tu te demande si la désobéissance civile est un mode d’action qui te conviendrait ? Tu sais déjà que tu veux agir à propos d’une question qui te tient à coeur mais il te manque des outils pratiques ? Tu viens avec une idée précise et tu veux apprendre à mettre ta future action en place ?

C’est parfait ! :-) Alors rejoins-nous pour un week-end qui s’annonce plein d’échanges, de bonne humeur, de découvertes et de motivation.

Samedi 11 mai (11h - 17h) :

On fera connaissance avec l’action directe non-violente si tu n’as jamais participé à ce type d’action ou si tu y a déjà goûté mais que tu veux découvrir différents types d’actions, trouver de l’inspiration, etc... Comment organiser une action pas à pas, comment et pourquoi s’organiser en groupe d’affinités, les différents rôles pendant une action,...

Dimanche 12 mai (11h - 17h) :

C’est la journée des outils pratiques : les risques légaux, tes droits face à la police, comment faire un bon repérage, techniques de blocage et d’occupation,...

Prends ton sandwich ou ta salade pour le temps de midi (ou possibilité d’acheter de quoi se nourrir dans les environs proches)

Il est fortement conseillé d’être présent les deux jours mais si pour une raison ou pour une autre ce n’est pas possible pour toi, rejoins-nous quand même (et signale-le dans ton mail d’inscription)

Samedi 11 et dimanche 12 mai 2019

Gratuit mais sur inscription à formations@agirpourlapaix.be (le lieu exact vous sera communiqué lors de celle-ci). Les places sont limitées

(Crédit photo : Collectif Krasnyi)