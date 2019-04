L’offre de volontariat est très diversifiée et il est de plus en plus difficile de s’y retrouver : des entreprises privées se sont invitées sur ce terrain à la base associatif et proposent des ‘voyages humanitaires’ à des prix exorbitants en en faisant un business très lucratif.

Cette marchandisation du volontariat s’appelle volontourisme et fait souvent plus de mal que de bien…

Le jeudi 25 avril à 18h30

Dans les bureaux du SCI, à la Maison de la Paix,

35 rue van Elewyck, 1050 Bruxelles

Notre conférence vous permettra de comprendre ce qu’est le volontourisme et en quoi il peut avoir des conséquences néfastes et vous donnera des clés pour ne pas tomber dans ses nombreux pièges.

Pour toute personne qui compte partir dans un projet au Sud, qui veut décrypter les idées reçues sur l’aide humanitaire et le volontariat ou qui est intéressée par le sujet des relations entre le Nord et le Sud et la coopération internationale…

Au programme :

• 18h30 : accueil et apéro convivial avec jus, bières locales, vin et grignotages. Prix libre.

• 19h00 : Conférence.

• 20h30 : Questions-réponses.

Vous pouvez confirmer votre présence à sabina@scibelgium.be ou au 02/649.07.38