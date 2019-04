A l’approche des élections régionales, fédérales et européennes et si on se retrouvait pour partager des thèmes, des moments et des idées d’actions qui nous tiennent à cœur ? Migrations et Europe forteresse, bombes nucléaires, OTAN, vente d’armes européennes, mais aussi féminisme (et éco-féminisme),... Venez avec votre envie de changer le monde.

"1,2,3 : action ! " c’est un moment pour faire connaissance, pour comploter et construire ensemble contre les forces du mal : militarisme, nucléaire, commerce des armes,...

Petit Jedi, rejoins le Côté Lumineux de la force le 7 mai à 18h30 à la Maison de la Paix (35 rue Van Elewyck - 1050 Ixelles. A deux pas de la place Flagey)

A vos agendas : le prochain “1,2,3 : action !” est dors et déjà prévu le 4 juin !