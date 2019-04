Bagdad, Bagdad, une minute d’arrêt.

Cette fois, notre voyage immobile remonte l’histoire comme on remonte un fleuve pour en trouver la source. Bruxelles revêt l’étoffe de Babylone, se confond avec Babel et son concert de langues qui fusent dans nos rues, dans nos marchés et entre les rames des métros.

Le Musée Ephémère de l’Exil vous présente un embargo musical et festif, pour vous changer les idées fixes sur l’Irak. Etat policier, patrie de tant d’exilés, l’Irak s’échappe de sous les détonations pour nous étonner.

Bienvenue à la Petite Maison, une occupation d’exilés installés à Schaerbeek et qui ouvre ses portes à notre odyssée à contre-temps.

Plus d’info sur le programme sur la page de l’évènement : https://www.facebook.com/events/536014210221524/

Entrée à prix libre

Table d’hôte irakienne (sur réservation)

Cash only