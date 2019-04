Sous l’invitation du groupe PS de la Chambre, la coalition belge contre les armes nucléaires organise un débat pré-électoral le mercredi 24 avril 2019 dès 10h...

Des nouvelles bombes nucléaires en Belgique dès 2020 ? A priori, la réponse est oui.

Notre pays est en effet censé accueillir de nouvelles bombes atomiques américaines (B61-12) pour remplacer celles qui se trouvent sur la base militaire de Kleine Brogel depuis les années 1970. Des nouvelles bombes "plus petites et plus facilement déployables", d’après le vocabulaire étasunien. Avec elles, la possibilité d’utiliser l’arme atomique augmente dangereusement.

Parallèlement, le Gouvernement Michel vient de commander (octobre 2018), 34 avions de combat F-35 qui pourront prolonger la mission des aviateurs belges de transporter et de larguer les bombes nucléaires stationnées sur notre territoire.

Que pensent les partis politiques de cette situation ? Sont-ils prêts à s’opposer à l’arrivée de ces nouvelles armes atomiques ? Sont-ils disposés à ce que les potentiels nouveaux avions de chasse belges n’aient pas la capacité d’utiliser ces bombes ? Sont-ils enfin prêts à travailler à une Belgique et un monde débarrassé de la menace nucléaire ?

Venez en débattre avec eux !

Avec Guillaume Defossé / ECOLO

Avec Jean-Jacques Flahaux / MR

Avec Marco van Hees / PTB

Avec François De Smet / Défi

Avec Georges Dallemagne / CDH

Avec Anne Lamblin / PS

Le débat sera introduit par Béatrice Fihn, Directrice d’ICAN, prix Nobel de la paix 2017.

PRATIQUEMENT :

Où ? Place de la Nation 1 au Parlement Fédéral (invitation du groupe ps de la Chambre)

Quand ? le mercredi 24 avril 2019 de de 10h à 12h

Réservations souhaitées : info@cnapd.be