Restitutions, le premier pas vers les réparations ?

La réouverture du Musée de Tervuren, nouvellement appelé Africa Museum, en décembre 2018, a démontré le besoin d’un travail sérieux de construction d’une mémoire coloniale collective. En effet, pendant ces années de fermeture, le musée s’était engagé dans une entreprise superficielle de décolonisation de ses murs. Force est de constater que le travail est encore loin d’être abouti.

Une décolonisation du musée signifierait avant tout un retour des pièces pillées par la colonisation et aujourd’hui exposé à Tervuren. Mais tellement plus encore.

Kalvin SOIRESSE NJAL du collectif Mémoire Coloniale et Lutte Contre Les Discriminations présentera une analyse sur le travail de décolonisation et la place du musée dans la construction de la mémoire coloniale. Ensemble, on discutera de restitutions, de la signification et la portée des processus de réparation.