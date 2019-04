Cher.e.s ami.e.s.

Dans le cadre de notre projet la « Décolonisation de la pensée », nous avons le plaisir de vous inviter à participer le samedi 25 mai à la deuxième édition de notre parcours « Bruxelles en Lutte(s) ».

Grande nouveauté pour cette édition, notre parcours se fera à vélo !!!

Comme vous le savez déjà, ce parcours citoyen souhaite mettre l’accent sur la nécessité de nous réapproprier l’histoire des luttes sociales de notre ville, en tant qu’élément fondamental dans la construction d’un regard critique et décolonisateur sur notre société contemporaine. Nous voudrions mettre en perspective l’héritage des luttes sociales, au travers des processus d’organisation et de résistance citoyennes, afin de lutter contre les différentes formes d’oppression.

Pour cette deuxième édition, en plus de nos quatre lieux et thématiques de base (Lutte du mouvement ouvrier, lutte du mouvement de résistance antifasciste, lutte du mouvement dé-colonial et lutte du mouvement des sans-papiers), nous allons ajouter quatre autres thématiques afin d’enrichir notre parcours :

« Rôle du street art dans les mécanismes d’appropriation de la ville et dans les luttes urbaines » ;

« Historique des jardins ouvriers, des premiers utopistes et du terrianisme dans la ville jusqu’au rôle des jardins collectifs, aujourd’hui » ;

« Les contestations du système carcéral dans le monde et à Bruxelles aujourd’hui, et le modèle unicellulaire révolutionnaire de Saint-Gilles » ;

« La Bataille de la Marolle dans l’histoire des phénomènes de "Bruxellisation" et la genèse de la mise en place des comités de quartiers et des résistances des quartiers dans la ville ».

Pour ce faire, nous aurons le plaisir d’être guidés par Marc Neusch, « activiste pour l’usage du vélo », et accompagnés par des militants et des membres d’associations et de collectifs citoyens, afin de continuer à tisser des liens de solidarité, dans un moment où les ravages du capitalisme et du néolibéralisme se font ressentir.

Nous espérons dès lors pouvoir compter sur votre participation.

Au plaisir de vous rencontrer autour de ce parcours de luttes !!!

Infos :

L’activité est entièrement gratuite. Cependant, afin de garantir son bon déroulement, une inscription est obligatoire sur l’adresse : projets@projeunes.be

Vous devez nous préciser votre nom et votre numéro de téléphone.

Les participants doivent apporter leur propre vélo. Nonobstant, nous pouvons aider à fournir des vélos à ceux/celles qui ont des difficultés à en trouver un, mais, seulement, si nous sommes prévenus au moins 15 jours avant le parcours.

Le parcours à une durée estimée de 3h30 et d’environ 12 km.

La difficulté du parcours est moyenne (dénivelé entre Gare du midi et Prison de Saint-Gilles essentiellement). Approprié à toute personne ayant une pratique raisonnable du vélo sans besoin de condition physique particulière.

Pour plus d’informations sur les 4 premières thématiques, regardez les capsules vidéo réalisées par nos soins : https://bruxellesenluttes.wordpress.com/

Rendez-vous à 13 h Sur le pont du canal, à l’intersection entre la Rue Antoine Dansaert et le Boulevard Barthélémy.

Personne de contact : Nicolas Fernandez

projets@projeunes.be

02 502 35 02

0488/15 66 08

https://www.facebook.com/events/430909684352890/

https://goo.gl/maps/pgFrKHyZGJNHixw9A