25 et 26 mai 2019

Weekend de rencontre internationale NO BORDER

Comment lutter contre les frontières

Parce que nous voulons l’abolition des frontières et la liberté de circulation et d’installation des personnes, le mouvement "no border" doit aussi s’inscrire dans notre façon de nous organiser, de penser les luttes. S’organiser pour converger et lutter contre un système qui entérine les rapports de domination en soutenant l’exploitation des personnes et en triant celles et ceux qui tentent de poser le pied en Europe.





Samedi 25/05

10h - Rencontre et échange avec des militant.e.s Belges et Européen.ne.s

Des collectifs et militant.es internationaux seront présents pour échanger et discuter de leurs luttes

A Allée du Kaai (avenue du port 53 à 1000 Bruxelles)

19h - Bouffe contre les frontières par collectactif

20h - Concerts

Programme

Au Barlok (53 bis avenue du Port à 1000 Bruxelles)





Dimanche 26/05

12h30 - Atelier "Comment lutter contre les expulsions"

A l’Agitée (114 rue Gaucheret, Schaerbeek)

Venez avec votre picnic !

18h30 - Soirée projection contre les frontières

A la poissonnerie (214 rue du Progres à Schaerbeek)





Plus d’infos sur www.gettingthevoiceout.org prochainement