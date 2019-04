Nuit étoilée de soutien à L’accroche/ FRITES COCKTAILS

*NUIT ETINCELANTE*COCKTAILS*FRITES*MUSIQUE*

L’accroche asbl ouvrira dans les prochains mois un centre social autogéré au coeur de la commune de Forest. Un bâtiment de 2000 mètres carrés nous est prêté et nous comptons bien l’investir en cantines prix libre, bar, free shop, ludo/biblio-thèque, activités sportives et artistiques, atelier de construction et d’informatique. Nous sommes en phase de construction des cloisons et de l’installation électrique et l’argent récolté à cette soirée nous aidera à en acheter le matériel.

LINE-UP :

20H Bouffe Vegan/ Frites / Cocktails

20H30 Open Mic/ Scène ouverte -RAMENE TES TEXTES ET TES INSTRUS-

22H Kumbelé -CUMBIA-

23H Datra -DUB-

00H Khaitchenko vs Cronnimytra -PSYTRANCE-

02H Foukabo -TECHNO-

04H The Mydriasis experiment -UN VOYAGE MUSICAL VERS UN AUTRE ETAT DE CONSCIENCE-

ENTREE PRIX LIBRE

*On aimerait beaucoup t’y voir, toi seul te reconnaîtra*