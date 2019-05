[Projection] J’veux du soleil !

Le cinéma d’Attac et Libération films

présentent

J’VEUX DU SOLEIL !

de François RUFFIN et Gilles PERRET





DANS la vie des peuples, il est des saisons magiques. Soudain, de simples gens d’habitude résignés, longtemps abattus, se redressent, se lient et se liguent.

Contre les pouvoirs, ils opposent leurs corps, leurs barricades, leurs cabanes. Leurs voix, surtout : la parole se libère, déchaînée, pour réclamer une part de bonheur.

Comme une hasardeuse chasse aux papillons, le député François Ruffin et le réalisateur Gilles Perret sont partis à la découverte de la France d’aujourd’hui. En guise de filet, une caméra pour capturer des instants extraordinaires –saisissant, sur le vif, la vie précaire et lancinante de femmes et d’hommes décidément ordinaires. Tourné en six jours, à la mi-décembre 2018, J’veux du soleil ! est le premier film à suivre « les gilets jaunes » au plus près des barricades, des cabanes et des ronds-points.

Vingt semaines après le début de ce mouvement d'insoumission exceptionnel, J'veux du soleil est enfin sorti en salle. En France, 250.000 spectateurs l'ont déjà acclamé.





LUNDI 13 MAI

Le film sera suivi d’un débat avec le réalisateur Gilles Perret

JEUDI 16 MAI

Le film sera suivi d’un débat avec des gilets jaunes et Mateo Alaluf (Professeur honoraire en Sociologie du travail à l’ULB)





L’Aventure

Galerie du Centre, 57 rue des Fripiers à Bruxelles

entre la Monnaie et l’arrière de la Bourse

http://www.cinema-aventure.be

Attac-Bruxelles 1

bxl1[chez]attac.be

http://bxl.attac.be

tél : 0494 808 854