Soirée de lancement du journal La Brèche

Le Genepi Belgique lance le numéro 1 de son splendide journal La Brèche (sur papier recyclé), et vous invite à venir fêter la parution de ce joyau !

La Brèche est un journal d’analyse critique du monde carcéral, passeur des voix qui le peuplent ou y sont confrontées. Ce premier numéro a pour thème les genres et les sexualités en prison.

"Le philosophe Michel Foucault affirmait que pour connaître l’état d’une société, il fallait aller voir ses hôpitaux et ses prisons. Avec ce journal, nous voulons ouvrir une porte sur le monde carcéral,permettre à chacun et chacune de l’observer, pour questionner son fonctionnement, qui à son tour questionne celui de notre société. Mais il s’agit aussi de montrer que la prison, dans son extrême violence, dans son cadenassage, est un lieu où il peut se passer quelque chose. C’est-à-dire montrer les lieux, les modes sur lesquels les acteurs et actrices se réapproprient leurs capacités d’agir, les lieux où se trament des résistances et se créent des brèches."

(Extrait de l’édito)

Cette soirée vous permettra de venir vous procurer notre journal à prix libre, mais aussi de profiter de superbes concerts, de vous sustenter, abreuver, ambiancer, et de rencontrer les genepistes ainsi que toutes les personnes qui ont participé à la création de ce journal.

⚠️ Au programme ⚠️

*Concerts*

19:00

Lavender Witch

Von Stroheim

Hammer Jam-Her

*DJs*

22:30

Cédric Blavier

00:00

Pneumotracks feat. Seka (https://soundcloud.com/pneumotracks?fbclid=IwAR27okftdBBJObwJGTcG67HFlL7rrT2xJ39o8GuAvxPgSPIvy-CFhFPMxqM)

*Bar solidaire*

Bière, vin, soft (infos à suivre)

Divers mets délicieux et végétariens préparés par nos soins

*Infokiosque sur le Genepi*

Présentation du Genepi, discussion avec nos genepistes sur vos questionnements, etc.

‼️ Nous tenons déjà à remercier toutes les personnes sans qui ce journal n’aurait pas pu voir le jour ‼️

Tous les bénéfices de cette soirée iront à la continuité de notre journal.

⚠️ Pour venir ⚠️

Tram

51 arrêt Bodeghem

3 ou 4 arrêt Anneessens

Train et métro

Arrêt Gare du Midi

NB : Nous n’aurons pas de machine à CB. Nous n’accepterons que les espèces, on s’excuse pour cela !