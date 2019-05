RIGHT(s) NOW !

Marche

Dimanche 12 mai – 13h > 17h

Gare du Nord – 76 rue du Progrès, 1030 Schaerbeek

Un environnement sain, un travail digne, l’égalité des droits pour tou·te·s, une politique migratoire humaine : c’est à ça que les prochaines élections doivent aboutir !

Parce que ces droits fondamentaux sont inscrits dans notre Constitution, à l’article 23 : « Chacun·e a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine »

Ces droits ont été mis sous pression par les gouvernements précédents et c’est pour cela qu’ils doivent reprendre leur place à l’agenda politique !

Aujourd’hui, de plus en plus de gens sortent dans la rue pour le climat, pour la justice sociale, contre le racisme,… Le 12 mai, nous rassemblons tout ! Toutes et tous uni·e·s pour une société inclusive, durable et solidaire. Parce que tout est connecté : pas de politique climatique sans justice sociale, pas de lutte contre les inégalités sans un œil sur la planète. Unissons nos forces par dizaines de milliers dans la rue pour faire respecter nos droits fondamentaux.

Nous crions haut et fort : RIGHT(S) NOW !

Organisé par Campagne Tam Tam – Facebook