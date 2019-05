Présentation du roman Sa Gueule d’Arabe

Présentation du roman, en présence des éditeurs et de l’auteur et des éditeurs.

« Le graffiti était autant la matière première que le produit de notre amitié. Sans cela, comment on serait devenus ces inséparables ? Comment on aurait franchi les limites ? Il avait grandi dans le Nord, moi dans le Sud. Il vivait dans un quartier pauvre, moi dans une ville plutôt cossue. Il n’avait pas le bac, moi si. Son père avait toujours été absent pour lui, le mien me mettait la pression pour que je fasse des études. Je suis Blanc, il portait sa “gueule d’Arabe“. »

Ce premier roman de Thomas B. Yahi est un portrait fictionnel et politique de deux jeunesses lilloises dans les années 2000. Jeu de miroirs entre les trajectoires de Khalil et Bastien, cette histoire d’amitié témoigne des frontières symboliques que chacun des protagonistes tente, à sa façon, de transgresser. Jusqu’à leur séparation fatale, une nuit d’octobre 2005.