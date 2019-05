Trans* march bruxelles

Programme :

15h00 Welcome at Place Jo Cox (Brussels)

15h30 Speeches

16h00 Start Trans* March

16h15 Speeches (& break) at Muntpunt

16h45 Trans* March continues

17h30 End of March at Place Jo Cox

18h30 Going to Mothers & Daughters (Hoogstraat 381 / Rue Haute 381)

19h00 Food by Kokkelleren (free donation)

21h00 Performance & DJs

FR & NL below

Warm up your vocal chords, dig up your favourite footwear, and dream up your wittiest banner, because the Brussels trans* march is coming !

On May 4th, together we will claim our space in the streets of Brussels and celebrate the diversity of our communities.

Too often still, we trans*, non-binary, gender non-conforming and intersex people- are (mis)represented from a cis-gender perspective, reduced to cliché’s or seen as minorities that don’t have to be taken into account. Because of this, our theme of this year is :

NOTHING ABOUT US WITHOUT US

Because everyone has their own story, desires, …

50 years after the stonewall riots, Prides are now celebrated all over the world. In many places, especially the occidental world, these past years have seen these events transformed from small riots to huge parties where political groups and corporation have their share. Celebration is important, but when it becomes the primary focus, inclusivity and justice get compromised or simply forgotten about, and minority groups within the LGBTQI+ community have little space left.

We believe that Pride should not be a party for the many, but a fight for the few.

Practical infos :

Programme of the day will be announced later

People from all genders are welcome, and allies as well.

__NL__

Smeer je stembanden, doe comfortabele schoenen aan en bedenk een scherpe tekst voor op je spandoek, want de eerste trans* march komt eraan !

Op 4 mei eisen we samen onze plek op in de straten van Brussel en vieren we de diversiteit die er bestaat in onze gemeenschappen.

Veel te vaak nog worden wij -trans*, non-binaire, gender non-conforme en intersex personen- vanuit een cis-gender perspectief ge(mis)representeerd, worden we gereduceerd tot cliché’s of als minderheid gezien waar geen rekening mee moet worden gehouden. Daarom is het thema van onze march dit jaar :

NOTHING ABOUT US WITHOUT US

Want iedereen heeft een eigen verhaal, verlangens, …

50 jaar na de Stonewall-rellen wordt er overal ter wereld Pride gevierd. Op veel plaatsen, voornamelijk in de westerse wereld, hebben we de laatste jaren deze evenementen zien transformeren van kleine marsen naar enorme optochten waar politieke groepen en bedrijven hun graantje meepikken. Feest vieren is belangrijk, maar wanneer dat het enige doel is, wordt er aan de waarden inclusiviteit en rechtvaardigheid ingeboet. Ze worden gecompromitteerd of zelfs vergeten, waardoor minderheidsgroepen in de LHBTQI+ gemeenschap geen plaats meer krijgen.

Wij geloven dat Pride geen feest voor de meerderheid moet zijn, maar een strijd voor de minderheden.

Praktische info :

Programma van de dag volgt nog

Alle genders welkom, en allies (bondgenoten) ook

__FR__

Chauffez vos cordes vocales, sortez vos plus belles chaussures et commencez à penser vos plus beaux slogans : une marche trans* arrive à Bruxelles !

Le 4 mai, ensemble, nous réclamerons notre place dans les rues de Bruxelles et célébrerons la diversité de nos communautés.

Trop souvent encore, nous, les personnes trans*, non-binaires, de genre non-conformes ou intersexes, sommes (mal) représenté.e.s à partir d’un point de vue cisgenre, réduit.e.s à des clichés ou vu.e.s commes des minorités qui n’ont pas à être prises en compte. En réaction à celà, notre thème cette année sera :

RIEN POUR NOUS SANS NOUS

Car chacun.e a sa propre histoire, ses propres désirs...

50 ans après les émeutes de Stonewall, des Prides sont célébrées partout dans le monde. Dans beaucoup d’endroit, surtout occidentaux, ces dernières années ont vu ces évènements se transformer de petites révoltes en d’énormes fêtes où les partis politiques et les entreprises ont leur part. Célébrer est important, mais quand ça devient la priorité, l’inclusivité et de la justice en pâtissent, et les minorités au sein du mouvement LGBTQI+ n’ont que peu de place.

Nous pensons que la Pride ne doit pas devenir une fête pour la majorité, mais rester un combat pour les minorités.

Infos pratiques :

Programme de la journée à venir

Personnes de tous les genres bienvenu.e.s et allié.e.s aussi.

