L’autoroute, la nuit. Poursuite d’une camionnette. La police tire. Une petite fille de deux ans meurt. Parents et témoins menottés et embarqués. Nuit en cellule pour tout le monde. Parents et témoins priés de quitter le territoire. Contradictions du parquet qui se perd en scénarios. Famille en deuil et en séjour précaire. Toujours pas d’inculpation…

C’était le 17 mai 2018. Un an après, où en est-on ?

Pour revenir sur l’affaire mais aussi sur le contexte politico-médiatique qui l’a vu émerger et qui l’a suivi, nous accueillerons :

Michel Bouffioux, journaliste d’investigation ;

Selma Benkhelifa, avocate de la famille ;

Amanda Carolina Da Silva, chercheuse CEDEM (ULiège) ;

Paul Martens, Président émérite à la Cour constitutionnelle, chargé de cours honoraire à l’ULiège.

Introduction par Isabelle Tasset, Bâtonnier du barreau de Liège, et Gulîstan Özer, porte-parole de l’ASBL Rohani (femmes kurdes de Liège) et membre de NAV-BEL.

Modération par Sibylle Gioe, membre de la Ligue des droits humains.

Événement organisé par la section liégeoise de la Ligue des droits humains, la Commission des Libertés et la Commission Étrangers du Barreau de Liège, les Dodos et le Comité Mawda - Justice-Vérité, dans le cadre du cycle des conférences politiques de l’Université de Liège.

19h

ULiège

Salle Gothot

Place du 20 août

4000 Liège



