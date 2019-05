1-4 Aout Camp No border (Pays-Bas)

Restreindre la migration est une priorité pour le gouvernement néerlandais et l’UE. Les murs de la forteresse européenne s’élèvent, les organisations humanitaire et les missions de sauvetage sont empêchés dans leurs actions, et les réfugié.e.s sont enfermé.e.s et déporté.e.s. Des milliers de personnes meurent dans la mer Méditerranée ou dans le désert, ou sont bloqué.e.s dans des conditions horribles. Les politicien.ne.s incitent à la haine contre les réfugié.e.s, pendant que les entreprises d’armement gagnent beaucoup d’argent en militarisant les frontières. Les pays occidentaux riches continuent d’alimenter les

raisons pour lesquelles les gens fuient à cause du commerce inégalitaire, des exportations d’armes, des changements climatiques et des interventions militaires.

Il y a assez de raison pour agir. Rendez-vous au camp No Border au début du mois d’août pour participer à des ateliers, rencontrer des gens et participer à des activités extraparlementaires et anti-autoritaires.

Pour construire des ponts vers d’autres luttes, tels que l’antiracisme, la décolonisation, les luttes queer et trans, l’action pour le climat, l’anti-militarisation et la lutte des migrant.e.s elleux-mêmes pour leurs droits.

Pour plus d’informations ou si vous souhaitez aider, consultez no-border.nl ou envoyez un mail à nbc2019@no-border.nl. Pour les contributions financières, veuillez faire un virement à NL75INGB0004253090 pour Ithaka, mentionnez No Border Camp 2019 en communication.