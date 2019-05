Grande assemblée climat pour arrêter de tourner en rond !

Après plus d’une quinzaine de marches.

Alors que nous sommes de moins en moins nombreuxses.

Alors que rien n’a changé dans la politique du gouvernement.

Alors que même la symbolique Loi Climat a été refusée.

Alors que la destruction de la biodiversité, des écosystèmes et du climat continue à s’amplifier dramatiquement de jour en jour.

Alors que selon l’ONU il ne nous reste plus qu’un an pour réduire drastiquement les émissions avant de passer un point de rupture dans la fonte des pôles, qui générera un effet d’auto-entrainement et une augmentation de température allant vers +5° et 20m de niveau des mers supplémentaires avant la fin du siècle.

IL EST URGENT DE NOUS RÉUNIR TOUTES ET TOUS, NOUS QUI PRÉTENDONS VOULOIR DEFENDRE NOTRE FUTUR, POUR QUESTIONNER UNE STRATEGIE QUI NE MARCHE CLAIREMENT PAS !

https://www.facebook.com/events/410364522999782/