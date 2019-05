Action contre l’inauguration du centre fermé à Holsbeek

NON aux centres fermés, NON à la criminalisation des migrants : appel à un rassemblement contre le nouveau centre fermé pour femmes à Holsbeek.

Ce mardi 7 mai, Maggie de Block et Koen Geens inaugureront le nouveau centre fermé pour femmes à Holsbeek. Encore un pas vers plus de répression, d’exclusion, de racisme et de violence.

C’est le premier d’une longue série. Le gouvernement envisage en effet la construction de 3 autres centres fermés qui devraient ainsi doubler la capacité de rétention du pays en 2022.

Parce que nous ne les laisserons pas trinquer, applaudir et se réjouir de l’enfermement des personnes migrantes, parce que nous voulons l’abolition des centres fermés et parce que nous ne les laisserons pas tranquillement perpétuer leur politique répressive, RDV mardi 7 mai à 13h30, 19 rue De Vunt, 3220 Holsbeek.

Départ groupé depuis Bruxelles :

RDV 12h20 Gare du Nord (Voie 1) jusque Louvain

Depuis Louvain prendre le bus 333 (Peron 11) jusque « Wilsele Gemeentehuis »

En attendant, relayez, mobilisez, et soyons nombreux.ses mardi pour accueillir Geens et De Block !

#NoBorder #StopCentresFermés !



NEEN aan een nieuwe gesloten centrum, NEEN aan de criminalisatie van migranten

Maggie de Block en Koen Geens openen aanstaande dinsdag 7 mei het nieuwe detentiecentrum voor vrouwen in Holsbeek. Een nieuwe stap in de richting van meer repressie, uitsluiting, racisme en geweld.

Dit is de eerste van een aantal nieuwe geplande gesloten centra. De regering overweegt de bouw van nog eens drie gesloten centra, die de retentiecapaciteit van het land tegen 2022 moeten verdubbelen.

Omdat we ze niet zullen laten verheugen over de opsluiting van migranten, omdat we de afschaffing van de gesloten centra willen en omdat we hen niet in stilte hun repressieve beleid zullen laten voortzetten, zullen we samenkomen op dinsdag 7 mei om 13.45 uur voor het nieuw gesloten centrum, 19 rue De Vunt, 3220 Holsbeek.

Gegroepeerd vertrek vanuit Brussel :

RDV 12u30 Noordstation (spoor 1) naar Leuven

Vanuit Leuven neemt u bus 333 (Peron 11) naar het Wilsele Gemeentehuis.

Doorsturen naar allen om Geens en De Block te verwelkomen !

#NoBorder #StopCentresFermés !