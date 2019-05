Comment la non-violence protège l’Etat - Essai sur l’inefficacité des mouvements sociaux - de Peter Gelderloos

La non-violence est souvent prônée par les privilégiés et les classes dominantes pour maintenir leurs privilèges et les structures en place. Les actes hors des chemins tout tracés sont conspués par les bons citoyens, médiatisés par une presse avide d’appuyer les peurs du plus grand nombre et réprimés par l’Etat. Pourtant, la violence qui nous est faite est bien celle de l’Etat et du capitalisme, et les actes qualifiés de violents par ceux-ci sont avant tout des actes d’autodéfense, hors de leurs cadres autorisés.

Face à la destruction globale entraînée par le capitalisme et la répression d’Etat, dans une actualité belge où l’arrivée des élections est présentée comme seul horizon de lutte et où les embryons de mouvements sociaux peinent à se détacher des réflexes de représentativité de leaders et de revendications destinées au pouvoir politique, il nous semblait important de faire exister d’autres imaginaires, d’autres formes, d’autres récits et de rappeler que l’histoire des luttes victorieuses ne s’est pas faite à coup de bouquets de fleurs et de pétitions.

Lors de la présentation, l’auteur développera les affirmations présentées à travers les différents chapitres de son livre (La non-violence est inefficace, raciste, étatiste, patriarcale, tactiquement et stratégiquement inférieure, un leurre, et l’alternative : les possibilités de l’activisme révolutionnaire), démystifiera quelques figures et luttes historiques souvent citées par les défenseurs de la non-violence et partagera des exemples de luttes et mouvements sociaux durant lesquelles a primé une diversité des tactiques plutôt que la non-violence comme seule cadre d’action légitime. La présentation sera suivie d’échanges avec l’auteur et d’une discussion.

En prévision de la présentation du livre, nous proposons un arpentage de celui-ci la semaine précédent cette soirée. L’arpentage est une méthode de découverte collective d’un livre - issue du mouvement ouvrier de la première moitié du 20eme siècle - en vue de son appropriation critique. Cette méthode permet de désacraliser l’objet livre, d’expérimenter un travail coopératif et critique, de créer une culture commune autour d’un sujet et de mettre en avant le point de vue situé de tout savoir. Comment ça marche ? Après une brève introduction sur le livre et son contexte, nous le diviserons en plusieurs parties égales et prendrons le temps de lire chacun-e individuellement (ou en petit groupe) une de ces parties au choix. Ensuite, nous ferons un retour collectif sur notre lecture et mettrons en commun nos impressions, idées et questions à l’aide de différents outils. L’atelier dure 3 heures.

Vendredi 10/05 à 18h30 - Arpentage du livre

A l’Agitée (114 rue Gaucheret, 1030 Schaerbeek) // Prix libre // Repas partagé (végétarien/végétalien svp).

Jeudi 16/05 à 19h - Présentation du livre suivie d’une discussion avec l’auteur (en anglais avec traduction simultanée en français)

A l’Horloge du Sud (141 rue du Trône, 1050 Ixelles) // Prix libre // Buffet partagé (végétarien/végétalien svp).

NB : Etant donné de récentes polémiques concernant des membres des Editions Libres (ayant publié le livre en français), les organisateur-ice-s de cette soirée précisent qu’illes ne sont aucunement lié-e-s à eux et ne sont pas solidaires de leurs propos. Aucune attitude transphobe ne sera tolérée, de même que les attitudes sexistes, racistes et autres relou-es.

Le texte du livre est téléchargeable en anglais ici :

https://theanarchistlibrary.org/library/peter-gelderloos-how-nonviolence-protects-the-state

et en français ici :

https://mars-infos.org/comment-la-non-violence-protege-l-961