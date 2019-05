Soutien à Ahmed, SDF poursuivi pour tentative de meurtre contre le policier qui lui a tiré dessus

#Soutien & #Solidarité avec Ahmed Elasey

Monsieur Ahmed Elasey est sans domicile fixe il dormait sur des cartons près de la gare du Nord, il n’est pas rare qu’il soit harcelé par les policiers qui parfois lui prennent ses affaires...

Le 17 septembre 2018, plusieurs policiers viennent une nouvelle fois pour le déloger, mais Monsieur Ahmed Elasey refuse, il s’assied pour fumer une cigarette et se voit menacé par un policier avec sa matraque. Pris par la peur et veut qu’on lui fiche la paix et se lève pour s’en aller, son petit couteau à la main. Aspergé et aveuglé par le spray des policiers, plaqué au mur, frappé, maintenu il est visé par un policier qui tire trois balles. L’une le touche à l’abdomen, l’autre à la jambe, et les coups de pieds se poursuivent...

Monsieur Ahmed Elasey est hospitalisé en soins intensifs !

Pourtant le parquet ne communique pas que c’était des violences policières dont il est question, il indique au contraire qu’il s’agit d’une "agression au couteau d’un policier : l’auteur présumé sans-abri est dans un état stable" en précisant qu’il serait belge d’origine égyptienne. D’aucuns pourraient imaginer un délit de sale gueule...

Emprisonné bien que nécessitant encore des soins médicaux, il est inculpé de : tentative de meurtre !

Étonnamment rapidement si l’on considère l’habituelle lenteur de la justice, il passe au tribunal en décembre 2018. Lors du verdict le 21 janvier 2019, la juge précise que le PV des policiers indique que Monsieur Ahmed Elasey aurait fait "non" de la tête ce qui lui sert à ne pas suivre la demande de requalification en "coups et blessure". La juge estime que Monsieur Ahmed Elasey "persiste à dormir dans la rue et que les préventions sont établies à suffisance puisqu’il était "manifestement déterminé d’en découdre". D’ailleurs Monsieur Ahmed Elasey vit en marge et ne semble pas vouloir se soumettre aux règles de la société, elle refuse pour cela de lui accorder la suspension du prononcé.

Et prononce une peine de 5 ans de prison ferme, les frais de justice et deux fois 1000 euros de dommages matériels et moral à titre provisionnel.

Monsieur Ahmed Elasey est victime d’une politique, celle de chasser les pauvres de l’espace public.

Ces mesures, généralement prises au nom de la sécurité assimilent les pauvres à des délinquants, voire à des criminels. Les activités quotidiennes d’une personne sans abri peuvent facilement transgresser les règles, laissant aux agents de police une grande marge pour décider de qui « menace la sécurité publique ». Il semblerait presque qu’il est illégal d’être sans abri. Il apparaît qu’on ait choisi ce cas de figure pour Monsieur Ahmed Elasey.

En effet, la manière dont la justice traite ces citoyens particuliers pose aujourd’hui problème.

Cette violence contre un homme au sol, sans ressources, aveuglé et menacé par les forces de l’ordre est ainsi perfidement renversée au profit des policiers agresseurs, la victime condamnée !

A tout cela, nous opposons notre refus et notre révolte.

Nous ne voulons pas être complice de la politique répressive menée par l’ État Belge.

Nous manifestons notre solidarité avec Ahmed Elasey

La solidarité qui s’est organisée autour de Monsieur Ahmed Elasey a permis de lui attribuer une avocate et ainsi faire appel du jugement.

Ce 23 mai 2019, soyons nombreux à nous montrer solidaires et dénoncer cette mal-nommée justice qui condamne les victimes des violences d’état.

Réunion à 8h30 devant le Palais

Nous manifestons notre solidarité avec Ahmed Elasey et lançons une campagne de parrainage pour ses frais de cantine et ses frais de justice.

Rejoignez-nous, faites un don. (message en MP )

Numéro de compte : BE50 0003 8318 0918 (compte assoc mais au nom de Nordine Saidi )

Pour un virement faite bien la communication : Soutient Ahmed