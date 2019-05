Qu’est ce que le mouvement No Border ? Comment s’organise la lutte contre les frontières et pour la liberté de circulation ?

Le samedi 25 mai, rencontres, échanges et débats avec des militant.es et sympathisant.es belges et internationaux.

Si tu veux juste t’informer, ou tu aimerais faire quelque chose pour plus de justice migratoire mais tu ne sais ni quoi ni comment, c’est le bon endroit !

10h : accueil des participant.e.s Belges et des militant.e.s de Calais, Paris, Allemagne, GB, Grèce.

10h30 : actions globales et locales, différentes expériences des militant.e.s présentes autour de “Comment s’organise la lutte contre les frontières et pour la liberté de circulation ?”

12h : pause

13h30 : comment s’organiser et quelles sont les tactiques ? Lieux auto-gérés, actions directes, campagnes,..

Comment le mouvement no border s’inscrit dans nos luttes ? Quelle répression contre les mouvements militants ?

15h30 : pause

16h : Comment créer des liens entre les différentes formes de luttes ?

Un noborder camp, c’est quoi ?

17h30 : conclusions , tour de table, projets communs, programme du dimanche 26/05

19h : repas contre les frontières par Collectactif

20h : concerts Noborder en soutien à gettingthevoiceout, CRER et tous les collectifs noborder

Au Barlok (53 bis avenue du Port à 1000 Bruxelles)