[Manif Gilet Jaune] Toute l’Europe à Bruxelles !

APPEL DE L’ASSEMBLÉE DES ASSEMBLÉES DE SAINT-NAZAIRE :

APPEL À L’ACTION ET À LA MOBILISATION

POUR LA PÉRIODE DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES

« Nous, Gilets jaunes réunis lors de l’Assemblée des Assemblées de Saint-Nazaire, dénonçons le caractère anti-démocratique et ultra-libéral des institutions européennes. Le parlement européen que nous élisons n’a même pas le pouvoir de proposer une loi ! La Commission européenne décide de tout sans aucun contrôle démocratique. Les institutions européennes sont soumises à la pression de 25 000 lobbyistes pour la seule capitale européenne !

A l’inverse du modèle actuel, les Gilets jaunes portent un modèle De démocratie directe, dans lequel l’intérêt général prime sur les intérêts particuliers. Un modèle démocratique où primeront en fin nos conditions de vie, de travail, nos droits, la qualité de nos services publics et de notre environnement.

Nous avons pour principe fondateur l’autonomie des groupes de Gilets jaunes et des individus en général. C’est pourquoi nous faisons le choix de ne donner aucune consigne de vote ou même de participation à ces élections. Nous condamnons toutes les tentatives de constitution de liste politique au nom des Gilets jaunes !

Nous appelons les Gilets jaunes et les citoyens et citoyennes à faire de cette période électorale une grande période de mobilisation. Nous proposons :

D’organiser une campagne d’information et de sensibilisation contre les institutions européennes et leur politique libérale.

De tourner en dérision cette mascarade électorale. Nous nous en remettons pour cela à la créativité des groupes locaux, par exemple : carnaval, vote parallèle dans des cercueils jaunes, affichage jaune, présence jaune le jour du vote le 26 mai, etc.

Nous proposons aux Gilets jaunes de Belgique de co-organiser une convergence de tous les peuples à Bruxelles. Car quel que soit le résultat du vote, il faudra compter sur nous !

C’est dans la lutte que se construira l’Europe des peuples.

Nous proposons à tous les peuples d’Europe de se saisir de cet appel, de le traduire dans leur propre langue, ou de s’en inspirer pour faire le leur. C’est en menant une lutte coordonnée contre nos exploiteurs communs que nous jetterons les bases d’une entente fraternelle entre les peuples d’Europe et d’ailleurs. »

Pour nous aider à organiser la montée à Bruxelles, à traduire et à relayer cet appel, contactez-nous à l’adresse : tousabruxelles[chez]riseup.net

lien vers l’appel : https://saint-nazaire.assembleesdesgiletsjaunes.fr/wp-content/uploads/sites/5/2019/04/AssDesAss-2-Appel-pour-les-e%CC%81lections-europe%CC%81ennes.pdf

Pour information : pour ceux et celles qui souhaitent voter il est possible de le faire par procuration (la procédure est aujourd’hui simplifiée).







APPEL DES GILETS JAUNES DE BELGIQUE

Mes amis(es) il est temps de dire STOP à la dictature Européenne et à l’austérité.

Ce 26/05, nous vous appelons à une grande manifestation pacifique dans la capitale Européenne pour leur faire comprendre que si ils n’appliquent pas ce qu’ils disent nous resterons dans les rues en place.

La démocratie c’est le choix du peuple pour le peuple.

On ne change pas une dictature par une démocratie en votant pour ces tortionnaires, mais via la colère et une désobéissance civile.

"Si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit."

COLUCHE

Mijn vrienden (bent) het is tijd om STOPBORD aan de Europese dictatuur en de strengheid te zeggen. 26/05 noem ik u aan een grote vredelievende manifestatie in de Europese hoofdstad om aan onze beleidsmaatregelen te laten begrijpen dat wij hun meer vertrouwen doen door te stemmen niet. De democratie is het de keus van het volk voor het volk. Men verandert geen dictatuur door een democratie in voorstemmer deze folter, maar via de woede en een burgerlijke ongehoorzaamheid.

"Als stemmen iets zou veranderen, zou het lange tijd verboden zijn geweest."

COLUCHE

https://www.facebook.com/events/gare-du-nord-pr%C3%A9m%C3%A9tro-de-bruxelles/26-mai-toute-leurope-%C3%A0-bruxelles-/989616554570194/