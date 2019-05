Tous en noir pour enterrer la démocratie @Right’s Now

Tu votes depuis des années mais rien ne change ?

Tu en as marre de te faire rouler dans la farine par les politiciens ?

Tu ne supportes plus la misère quotidienne, le sexisme, le racisme, l’oppression des migrant.es, des SDF, des travailleureuses précaires par un système dont seuls les plus riches profitent ?

Tu vois bien qu’après des mois de marche des Gilets Jaunes et des jeunes en grève pour le climat, il est évident que si les dirigeants avaient vraiment voulu écouter le peuple ils auraient pu le faire depuis longtemps ?

Toi aussi tu ne crois plus aux élections et à la mascarade dite "démocratique" qui consiste à mettre un bulletin dans une urne pour espérer un changement radical ?

▶️ Mets tes plus beaux habits noirs et rejoins-nous à l’avant de la manifestation RIGHT(s) NOW ! ce dimanche pour enterrer tous ensemble la (fausse) démocratie !