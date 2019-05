Lancement officiel de la fondation Marius Jacob

[ENGLISH AND DUTCH TRANSLATIONS AVAILABLE SOON]

Bonjour à toutes et tous,

On vous invite à venir la signature de l’acte constitutif de la fondation et le lancement officiel de ce qui deviendra, on l’espère, un atout financier pour soutenir les dynamiques de luttes et d’autonomies qui aspirent à développer des alternatives au système mortifère actuel.

On vous donne donc rendez-vous le 13 mai à l’ades’if pour fêter cela autour d’un verre. Ramenez aussi de quoi grignoter à partager pour l’apéro-auberge espagnole.

Si vous êtes déjà convaincu.es, ou que vous voulez en savoir plus, de nombreuses informations sont reprises dans l’appel à donations ci-dessous :

https://framaforms.org/appel-a-donations-pour-la-fondation-…

Au plaisir de vous y voir,

L’équipe de la fondation Marius Jacob*

On nous a judicieusement fait remarquer que choisir un nom de femme serait un premier vers un soutien concret des revendications féministes et de l’invisibilisation des femmes. Le problème c’est que notre groupe porteur (composé uniquement d’hommes) aime vraiment la dimension passe-partout du nom qui sonne bien pour une fondation et que l’histoire du personnage est classe et force le respect. Toutes propositions allant dans ce sens, ou non, sont les bienvenues. On envoie un sondage début mai !

[ENGLISH]

Dear all,

Wer’e happy to invite you celebrating with us the constitution of a new radical foundation which will, hopefully, become a trump card to financially support struggles and initiatives willing to raise alternatives against the deadly system we live in.

Let’s all meet on Monday the 13th of May to celebrate and exchange ideas, hopes and criticisms around it. Feel free to bring some food to share with others.

If you’re already willing to support us or only curious to know more about it, here is a form where you’ll find extra informations. This still need be to translate in English.

https://framaforms.org/appel-a-donations-pour-la-fondation-…

Looking forward to meeting you all,

The team Marius Jacob* Foundation

*Someone raised it could be a good move to show directly our support to feminist struggle by not picking a guy’s name. We fully agree and are willing to have ideas. We fully agree but really liked the fact that the name sounds casual for a foundation and the story of the character is really inspiring. Any suggestion is welcome, we’ll vote this soon.