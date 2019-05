💥 Cette année encore, venez participer à notre cortège énervé, politisé et fermement opposé à la récupération de nos luttes. Nous vomissons le détournement des prides contestatoires et révolutionnaires (n’oublions pas que cette année marquera les 50 ans des émeutes de Stonewall !) devenues rassemblements marchands et nationalistes. La Pride sert aujourd’hui les intérêts de ceux qui nous précarisent et nous assassinent. Tout comme à la Belgian Pride 2018, notre message est clair :

POLICE - EXTRÊME DROITE - RACISTES - POLITICARDS - CAPITALISME : HORS DE NOS LUTTES ! 💥

⚡️ Nous avons décidé que ce cortège serait mixte et ouvert à tou-te-s. Cependant, cette action rassemblera avant tout des personnes LGBTI. Si vous vous joignez à nous en tant que personne cis-hétéro, soyez les bienvenu-e-s mais faites-le en conscience de votre place de personnes non ou moins directement concernées. Concrètement, cela veut dire de ne pas prendre les places les plus visibles et audibles, telles que parler au gueulophone ou être en tête de cortège, et de ne pas parler à notre place, notamment à la presse. Nous assumons également que la prise de décisions avant et au cours de l’action est laissée en priorité aux personnes LGBTI. ⚡️

☀️ Notre position au sein de la parade n’est pas encore déterminée et vous sera communiquée dès que possible. Rendez-vous à 12h au kioske du parc royal, pour se regrouper avant la marche, manger un bout ensemble et faire connaissance. Venez avec votre énergie politique et vos idées ! ☀️

🌪 En parallèle, n’hésitez pas à vous intéresser aussi à la Reclaim the Pride et à vous y joindre : https://www.facebook.com/events/2309047182451230/ 🌪

🔥 Transpédégouines, faisons entendre nos voix, notre rage et notre force collective ! 🔥