Osaka mon amour, tdm183#27

Communauté de voyageurs, préparez vos bagages car on s’en va au Japon. Une culture aussi lointaine et proche au même temps, profonde et complexe, qui sera à même de se laisser croiser pendant la nuit du 25. Il y aura de quoi s’étonner et profiter du magnifique local de l’espace Elzenhof !

Quelle meilleure introduction à l’évènement culturel organisé en l’honneur de la culture japonaise qu’un haïku ?

Parcourir les mémoires

Un jeu de piste

Découvrir les autres en nous

Plus d’informations sur le programme de la soirée sont à venir sur la page de l’événement : https://www.facebook.com/events/592636211241443/

*****

Mené par le Musée Ephémère de l’Exil (Medex Museum), Le Tour du Monde en 183 assiettes explore la mosaïque des cultures qu’est Bruxelles, ville la plus cosmopolite d’Europe. Chaque mois, nous partons à la découverte d’un pays, d’une culture, à travers un concert, une lecture de poème, des performances et projections...

http://www.medexmuseum.com/183-assiettes/