La campagne "Brussels Airlines Stop deportations" vient d’être lancée. Au-delà de sensibiliser les gens au fait que la compagnie se rend complice des politiques meurtrières du gouvernement, il s’agit aussi de mettre en œuvre des actions concrètes pour cesser les expulsions.

Parmi celles-ci, les mobilisations à l’aéroport. Lorsqu’ils sont avertis d’une expulsion, des collectifs lancent fréquemment l’alerte et appellent les gens à se rendre aux aéroports afin d’appeler les passager.es à agir dans l’avion. Ces actions sont absolument nécessaires, peu risquées et fonctionnent parfois.

Mais concrètement comment on fait ?

Il n’est pas toujours facile de s’y rendre seul et surtout de savoir quels mots utiliser vis-à-vis des passagers et comment se comporter dans l’aéroport.

RDV le dimanche 26 mai, à l’Agitée afin de discuter concrètement des « démarches à suivre » pour stopper une expulsion. L’occasion aussi, de rencontrer d’autres militant.es (belges et internationaux) mobilisé.es sur les expulsions, y créer un binôme ou un groupe afin d’agir ensemble pour stopper ce système répressif.

Cet atelier est une activité proposée dans le cadre du WE No Border

Plus d’infos sur le WE :

Amenez de quoi grignoter :)

Enfants bienvenus !