Dans sa lettre, Alfred invite Théo à venir partager sa table, sans protocole...

Pourquoi décide-t-on de partir en abandonnant tout derrière soi ? Dans ce monde qui donne tous les signes d’une lente agonie, et où l’idéologie néolibérale a fait perdre le sens du collectif et de la solidarité, où est l’espoir ? Si nous étions capables de faire preuve d’empathie, alors peut-être entendrions-nous vraiment les mots de ceux qui sont sans ? Et pas toujours et encore toujours les mots de ceux qui sont tout.

Ce spectacle, avec ses mots sans concession, est né d’un atelier d’écriture dirigé par Liliane Fanello.

Pierre Etienne, pour la Leep-Liège Asbl dans le cadre de l’Education Permanente, a co-construit la mise en forme.

Cette forme se donne à voir, sans artifices, sans plus attendre...

La Voix des Sans Papiers de Liège/ Liliane Fanello/Leep-Liège Asbl



Interprétation

El Hadj, Nadine, Pape, Ibra aka, Alfred , Mathieu, Jean.

Accordéon

Liliane Fanello

Djembé

Nafiou

Voix off

Lara Persain

Pierre Etienne

Régie vidéo

Honoré

Prix : 7 €

Prix réduits :

5.00 € pour les groupes, chômeurs.es et étudiant.e.s

2.50€ pour les - de 14 ans

1,25€ pour Article 27

Il est prudent de réserver au 065/ 31.34.44