Projections contre les frontières

Le WE No border s’achève sur un moment convivial avec différentes projections sur les frontières, les expulsions, les politiques migratoires et les moyens de résistance.

Une discussion sera proposée après les projections

Repas à prix libre

PROGRAMME :

À L’USAGE DES VIVANTS

Fuyant le Nigéria, Semira Adamu est arrivée en Belgique en 1998. Détenue dans un centre fermé proche de l’aéroport de Bruxelles, elle meurt étouffée avec un coussin lors d’une sixième tentative de rapatriement forcé. Vingt ans après, Pauline Fonsny remet en scène cet « assassinat d’État » qui avait secoué le plat pays et conduit à la démission du ministre de l’Intérieur de l’époque.

Au terme de cette puissante évocation documentaire, le constat est amer. Les « barbelés de la honte » se sont multipliés, des policiers peuvent ouvrir le feu sur une camionnette transportant des exilé-e-s et tuer une fillette de deux ans, sans être inquiétés.

IL ETAIT UNE FOIS PIKPA

Dans le camp de Pikpa, sur l’ile de Lesvos, citoyens grecs et exilés partagent un fragment de vie fragile, entre un avant bousculé et un avenir incertain. Ensemble, ils inventent un présent.

CE SONT DES HOMMES

Calais, de juin à octobre 2009, du camp No Border à l’éviction des derniers squats et jungles des migrants. Ateliers, questionnements, rencontres avec des militants et des migrants en transit vers l’Angleterre, manifestations, remise en cause des problématiques liées aux frontières, violences policières, parcours des migrants, enjeux politiques, économiques et humains...

Enfants bienvenus !