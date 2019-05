REPAS / JEU-CONCOURS / INFOKIOSQUE

Une soirée pour refaire la fin d’un monde autour d’un repas, nous mettre au défi lors d’un concours de slogans (avec prix surprise à la clef) pour le 26 mai et l’à-venir, et partager quelques textes qui semblent bien à propos.

L’assemblée des assemblées de Saint-Nazaire appelle tous les Gilets Jaunes d’Europe à « monter à Bruxelles » le 26 mai, jour des élections. Mobilisation Climat et rencontres No Border seront aussi de la partie. Les possibilités de convergence réelle pour le 26 sont loin d’être évidentes mais la question s’est déjà posée pratiquement à l’occasion de quelques dates ces dernières semaines à Bruxelles : Fin mars on a vu des habits jaunes et noirs s’inviter dans un cortège vert plutôt hostile ; une occupation climat (Place du Trône) bousculée par des considérations décoloniales ; ou une mobilisation pour le Climat et la Justice Sociale, dimanche dernier, où « tout le monde était là », chaque bloc avec sa banderole ou son stand.

En ce moment, de nombreuses propositions et tentatives gardent ouverte la question de la convergence, et tentent de la maintenir sur un certain plan d’égalité dans un contexte où la médiatisation du mouvement Climat relègue d’autres combats, comme celui contre les politiques d’agression et de criminalisation des migrants¹, à la périphérie. Or quand on veut « converger » effectivement, quelques questions se posent : vers où, vers quoi, et, surtout, comment ? Qui se déplace, qui campe sur ses positions, en terme de pratiques, de mots d’ordres, d’agendas comme de stratégies ?

L’énoncé « Fin du monde, fin du mois, même combat » a essaimé et accompagné des rencontres et confrontations vertes-jaunes-noires. Quelque chose nous dit que les murs sont chauds bouillants d’accueillir d’autres mots choisis, et les rues d’autres clameurs de gilets aux bouts de mes rêves, des k-ways qui en ont gros, des pulls fast-and-furieuses² ou des bodys bulles-dingues aux 1312 couleurs.

Tableau de slogans, service d’assiettes, textes et brochures seront disponibles tout au long de la soirée.

Bienvenues !

¹ Ce vendredi 17 mai, une marche Climat sur toutes les radios et pas une ligne sur le procès des hébergés bis qui a fait l’objet d’un appel à mobilisation. Ce samedi 18 mai à 14h à Mons, la manifestation « Mawda : une enfant tuée, la vérité escamotée » (il y a tout juste un an, Mawda était assassinée par la police belge).

² À retrouver à cette adresse : https://larueourien.tumblr.com/